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Происшествия

Пьяный водитель убил двоих детей под Винницей

17:51 30 марта 2021
На месте происшествия

В Винницкой области жертвами пьяного водителя автомобиля Skoda стали двое детей — 6 и 7 лет. По информации областного управления полиции, инцидент произошел около 13:00 30 марта в селе Росоша Липовецкой территориальной общины.

Дети в момент столкновения переезжали дорогу на велосипедах. После столкновения с ними автомобиль съехал в кювет и загорелся.

Тем не менее 20-летний водитель Skoda в результате ДТП не пострадал. Проверка на драгере показала наличие в его организме 1,76 промилле алкоголя, что превышает норму почти в 9 раз.

Уголовное производство начато по части 4 ст. 286−1 («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения») Уголовного кодекса. В случае признания судом вины водителя ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, с 17 марта в Украине ужесточили наказание за пьяное вождение. Подробнее читайте в статье «ФАКТОВ» «Попав в ДТП в пьяном виде, водитель теперь может оказаться за решеткой».

Фото vn.npu.gov.ua/

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