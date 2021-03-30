Чемпион мира сколотил банду, грабившую валютчиков в Западной Украине

Национальная полиция Украины объявила о задержании членов опасной банды, которая терроризировала «валютчиков» всей Западной Украины. Организатором ее оказался 45-летний львовянин, чемпион мира по кикбоксингу. В «команду» спортсмен набрал коллег — профессиональных спортсменов по боксу и борьбе.

Награды задержанных

Действия подозреваемых документировали в течение несколько месяцев. Был проведен 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей, изъяв у членов группировки элитные автомобили, балаклавы и биты, которыми они пользовались во время нападений, а также иностранную и украинскую валюту.

«Прежде чем пойти на преступление, фигуранты следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. Отобранные у людей деньги они тратили на приобретение дорогих автомобилей и отдых на элитных курортах», — рассказал начальник Управления стратегических расследований в Тернопольской области Василий Джиджора.

Именно при возвращении с отдыха в Доминикане в аэропорту «Борисполь» были задержаны двое участников банды, а других взяли уже на территории Львовской области. На данный момент четырем участникам сообщили о подозрении по части 3 статьи 186 («Грабеж») и ч. 4 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса. Трем лицам уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Дело их сообщника еще рассматривается в суде.

Напомним, накануне на Львовщине были задержаны члены банды, которые грабили заробитчан, возвращавшихся домой из-за рубежа.

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