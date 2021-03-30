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Происшествия

Полицию уличили в слежке за генералом СБУ

19:08 30 марта 2021
Задержание

Полицейские вели слежку за депутатом Киевсовета от «Европейской солидарности», бывшим заместителем главы СБУ генералом Виктором Кононенко. Об этом в своем Facebook сообщил другой депутат Киевсовета Александр Погребиский.

«Только что удалось остановить незаконную „наружку“ за боевым генералом Виктором Кононенко! В 2015—2017 Виктор Кононенко возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО», — написал Погребиский.

По словам Погребиского, генерал-лейтенант СБУ Кононенко имеет охрану, так как у него есть доступ к государственной тайне, и он уже пятый день видел за собой наружное наблюдение. Когда одного из проводивших «наружку» задержали, у него обнаружили пистолет и удостоверение.

«Как оказалось, незаконную слежку проводили сотрудники полиции», — сообщил Погребиский.

Нардепы «Европейской солидарности» считают причиной слежки за Кононенко то, что партию хотят связать с беспорядками под Офисом президента во время акции протеста.

Фото: скриншот

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