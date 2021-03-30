В «Аскании-Нова» опять погибли десятки краснокнижных птиц

В районе знаменитого херсонского заповедника «Аскания — Нова» зафиксировали новые случаи гибели «краснокнижных» огарей и журавлей, сообщили УНН со ссылкой на администрацию заповедника.

«…за пределами заповедника, на территории Зеленоподовской общины Каховского района мы обнаружили на полях 106 погибших серых журавлей, 27 огарей, а также других птиц и даже зайцев и пригласили для обследования контролирующие органы», — заявили в администрации.

С начала года на этой территории обнаружили как минимум 2 тысячи трупов редких птиц. Все они предварительно были отравлены.

«Такого ужаса с гибелью редких видов „Аскания-Нова“ не знала за всю историю своего существования», — заявили специалисты заповедника, отмечая, что в Украине следует на государственном уровне поднять вопрос экспертизы импортируемых пестицидов и гербицидов.

Напомним, еще в январе отравились зерном в заповеднике около двух сотен «краснокнижных» серых журавлей, а новый случай массовой гибели птиц зафиксировали в феврале. После случившегося полиция Херсонской области организовала объезд земель, прилегающих к территории заповедника.

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