27.74 / 27.93 32.53 / 32.89
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В «Аскании-Нова» опять погибли десятки краснокнижных птиц

20:22 30 марта 2021
Журавль

В районе знаменитого херсонского заповедника «Аскания — Нова» зафиксировали новые случаи гибели «краснокнижных» огарей и журавлей, сообщили УНН со ссылкой на администрацию заповедника.

«…за пределами заповедника, на территории Зеленоподовской общины Каховского района мы обнаружили на полях 106 погибших серых журавлей, 27 огарей, а также других птиц и даже зайцев и пригласили для обследования контролирующие органы», — заявили в администрации.

С начала года на этой территории обнаружили как минимум 2 тысячи трупов редких птиц. Все они предварительно были отравлены.

«Такого ужаса с гибелью редких видов „Аскания-Нова“ не знала за всю историю своего существования», — заявили специалисты заповедника, отмечая, что в Украине следует на государственном уровне поднять вопрос экспертизы импортируемых пестицидов и гербицидов.

Напомним, еще в январе отравились зерном в заповеднике около двух сотен «краснокнижных» серых журавлей, а новый случай массовой гибели птиц зафиксировали в феврале. После случившегося полиция Херсонской области организовала объезд земель, прилегающих к территории заповедника.

30

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Шайенн Хансон&nbsp;— Алина Зайцева

У немецкой боксерши после боя с украинкой до неприличия распухла голова: фото не для слабонервных

Вера Брежнева

Уже 20 лет: Вера Брежнева показала своего повзрослевшего первенца

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер