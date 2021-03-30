27.74 / 27.93 32.53 / 32.89
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Николаеве полиция штурмом взяла квартиру с вооруженным уголовником

20:58 30 марта 2021
Штурм подъезда

В Николаеве полиция задержала мужчину, который забаррикадировася в квартире с боевой гранатой. О конфликте с бывшим сожителем около 16:30 в полицию сообщила местная жительница. По ее словам, во время ссоры он угрожал ей предметом, похожим на гранату, после чего пошел на улицу во двор многоэтажных домов по проспекту Центральный, информируют в пресс-службе областного управления полиции.

На место событий немедленно прибыли правоохранители, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Злоумышленник тем временем закрылся в собственной квартире.

Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой.

Изъятая граната

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Во время неотложных следственных действий в помещении 30-летнего мужчину кроме гранаты РГД-5, которая оказалась боевой, правоохранители изъяли предмет, похожий на тротиловую шашку, и детонаторы.

Тротилловая шашка

Напомним, ранее на Львовщине от взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних.

113

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Вера Брежнева

Уже 20 лет: Вера Брежнева показала своего повзрослевшего первенца

Шайенн Хансон&nbsp;— Алина Зайцева

У немецкой боксерши после боя с украинкой до неприличия распухла голова: фото не для слабонервных

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер