В Николаеве полиция штурмом взяла квартиру с вооруженным уголовником

В Николаеве полиция задержала мужчину, который забаррикадировася в квартире с боевой гранатой. О конфликте с бывшим сожителем около 16:30 в полицию сообщила местная жительница. По ее словам, во время ссоры он угрожал ей предметом, похожим на гранату, после чего пошел на улицу во двор многоэтажных домов по проспекту Центральный, информируют в пресс-службе областного управления полиции.

На место событий немедленно прибыли правоохранители, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Злоумышленник тем временем закрылся в собственной квартире.

Мужчину разоружили, гранату РГД-5 осмотрели специалисты взрывотехнической службы, она оказалась боевой.

Изъятая граната

Следователи квалифицировали событие по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Во время неотложных следственных действий в помещении 30-летнего мужчину кроме гранаты РГД-5, которая оказалась боевой, правоохранители изъяли предмет, похожий на тротиловую шашку, и детонаторы.

Тротилловая шашка

Напомним, ранее на Львовщине от взрыва гранаты пострадали трое несовершеннолетних.

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