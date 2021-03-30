Авария «Интерсити» под Запорожьем: момент схода вагонов с рельсов сняли на видео

В сети появилось видео крушения поезда «Интерсити» сообщением Киев-Запорожье вблизи города Вольнянск, которое произошло 29 марта. На нем видно, как поезд наехал на кривую рельсу, из-за чего в сторону повело весь состав.

30 марта на поврежденном участке пути движение поездов между Запорожьем и Днепром временно закрыто, а поезда в/из Мариуполя, Новоалексеевки, Запорожья пущены в объезд.

«Укрзализныця» организовала автобусы для подвоза пассажиров между Днепром и Запорожьем, а также автотранспортное сообщение в меньшие станции.

В частности, изменения в расписании коснутся следующих маршрутов:

поезд № 4/3 Ужгород — Запорожье будет отправлен со станции Днепр, пассажиров доставят автобусами в/из Запорожья;

поезд № 732/731 Киев — Запорожье сделает остановку на станции Днепр.

Задержка этих поездов составит 30 и 10 минут соответственно для синхронизации с подвозом пассажиров из Запорожья. Для удобства посадки эти поезда будут представлены на вторую платформу.

Поезд № 88/87 Новоалексеевка — Ковель будет курсировать по измененному маршруту через Запорожье — Никополь — Апостолово — Кривой Рог — Сортовые-Пятихатки. Пассажирам, которым необходимо добраться станции Синельниково, организован трансфер автотранспортом. Это касается и пассажиров, следующих до станции Пятихатки, которые будут доставлены автотранспортом до поезда Новоалексеевка-Ковель.

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