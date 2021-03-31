Во Львове расследуют резонансное убийство студентки

Во Львове убили 19-летнюю студентку — жительницу Днепропетровской области, о пропаже которой в полицию сообщила ее мать.

Как сообщают в ГУНП в Львовской области, вечером во вторник, 30 марта, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире, которую она арендовала в доме на улице Лычаковской.

«На теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной ее смерти», — сообщили в полиции и добавили, что открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность человека, который может быть причастным к убийству студентки одного из львовских вузов. Им оказался ее бойфренд — 19-летний житель Житомирской области.

В полиции уточнили, что задержание подозреваемого проводилось львовскими правоохранителями совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей.

По информации издания «Захид.нет», юношу разыскали в одном из хостелов Схидныци, что на Львовщине. Отмечается, что молодой человек предварительно признался в убийстве, однако причины совершения им преступления еще не установлены.

Известно, что парень во Львове не жил — он приезжал время от времени в гости к своей подруге.

Напомним, что на днях в Полтавской области психически больной парень напал на девушку и 10 раз ударил ее топором по голове. Полицейским, которые его задержали, он заявил, что сделал это «просто так».

Фото Национальной полиции Украины.



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