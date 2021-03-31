27.69 / 27.88 32.42 / 32.78
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Во Львове расследуют резонансное убийство студентки

10:43 31 марта 2021
Криминалист

Во Львове убили 19-летнюю студентку — жительницу Днепропетровской области, о пропаже которой в полицию сообщила ее мать.

Как сообщают в ГУНП в Львовской области, вечером во вторник, 30 марта, тело девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире, которую она арендовала в доме на улице Лычаковской.

«На теле погибшей обнаружены множественные колото-резаные раны, которые, вероятно, и стали причиной ее смерти», — сообщили в полиции и добавили, что открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи — от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Уже через несколько часов правоохранители установили личность человека, который может быть причастным к убийству студентки одного из львовских вузов. Им оказался ее бойфренд — 19-летний житель Житомирской области.

В полиции уточнили, что задержание подозреваемого проводилось львовскими правоохранителями совместно с коллегами из Ровенской и Житомирской областей.

По информации издания «Захид.нет», юношу разыскали в одном из хостелов Схидныци, что на Львовщине. Отмечается, что молодой человек предварительно признался в убийстве, однако причины совершения им преступления еще не установлены.

Известно, что парень во Львове не жил — он приезжал время от времени в гости к своей подруге.

Напомним, что на днях в Полтавской области психически больной парень напал на девушку и 10 раз ударил ее топором по голове. Полицейским, которые его задержали, он заявил, что сделал это «просто так».

Фото Национальной полиции Украины.

55

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Меркель и Макрон

Меркель и Макрон выдвинули Путину требование по Украине

Лабораторная мышь

Японцы открыли механизм регенерации коренных зубов

Боярский и Гурченко

Боярский уличил Гурченко в роковой ошибке

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер