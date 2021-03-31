Двухмесячный ребенок умер из-за ковида в Харькове
В Харькове зарегистрировали второй случай смерти ребенка от коронавируса. 26 марта от инфекции скончался 11-летний школьник. А 31 марта сообщили о смерти двухмесячного младенца, передают «Суспільні Новини».
Сообщается, что малыш из Бахмута Донецкой области находился в Харькове на лечении.
У ребенка, кроме коронавируса, выявили сопутствующую патологию — врожденный порок сердца.
По информации ресурса, на Харьковщине в марте заболели коронавирусом 1334 ребенка. Большинство из них учащиеся общеобразовательных школ и воспитанники детсадов. Среди заболевших — трое младенцев, рожденных от больных матерей.
Напомним, на утро 31 марта в Украине подтверждены 1 674 168 случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксировано 11226 новых случаев заражения.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»232
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