Убитый детьми бомж оказался «звездой» Instagram

Ужасный случай произошел в Измаиле Одесской области. Выгуливавший свою собаку мужчина обнаружил обнаженное тело местного бомжа. По свидетельству очевидцев, его избили так, что на теле не осталось живого места. В свою очередь, в полиции «ФАКТАМ» сообщили о том, что у бездомного были переломаны все ребра. Он умер несколько часов спустя после избиения и жуткой агонии. Вскоре полицейские задержали убийц. Ими оказались двое мальчишек, одному 13 лет, другому 12. В полиции во время допроса они признались в убийстве. То, что они рассказали, повергло в шок даже следователей.

«Петя называл себя „Смотрящим по городу Измаилу“. В шутку, конечно»

«Мы поздоровались с ним. Он ответил. Я говорю: пошли, попросишь у людей для нас каких-нибудь булочек. Но Петя (так звали убитого. — Авт.) отказался. Говорит: „Я не могу“. Тогда я ударил его. Он упал, а потом встал. Я еще раз ударил. Он опять упал и уже не вставал. Тогда мы с Богданом (имя изменено. — Авт.) потащили его в безлюдное место, в камыши к озеру», — рассказывает на допросе 13-летний Азиз (имя изменено). «А что было потом?» — спрашивает следователь. «Ну как что? Мы его убили», — спокойно, и даже как-то буднично отвечает подросток. «Как убили?» — «Сначала били руками, потом ногами. А потом уже добивали палками».

В процессе избиения малолетние убийцы зачем-то раздели 58-летнего мужчину догола. Они отдыхали, потом снова начинали бить бездомного. И так продолжалось несколько часов.

Петю можно было спасти, если бы его кто-то обнаружил раньше. По крайней мере, так говорят врачи.

Убитым оказался не просто бомж. Петр Балика был местной знаменитостью. «ФАКТАМ» удалось пообщаться с жителем Измаила по имени Андрей, который рассказал, что многие в городе жалели Петра и помогали ему.

— Он безобидный. Никогда не выпрашивал денег агрессивно или назойливо. Ему люди сами все давали. Петю любили, ему помогали, — рассказывает Андрей. — Он ведь веселый был. Любил с людьми пообщаться. Многие знали его по прозвищу Петя Карбюратор. Ему местные активисты создали страничку в Instagram. Петя радовался этому как ребенок. Сам себя называл «Смотрящим по городу Измаилу». В шутку, конечно.

Многие в Измаиле жалели Петра, помогали ему и даже создали страничку в Instagram

На странице Пети в Instagram постоянно были какие-то обновления. Петя любил фотографироваться. Местные жители и гости города тоже с удовольствием фотографировались с местной знаменитостью. У Карбюратора было около трех тысяч подписчиков. Как для бездомного — это очень даже неплохо.

Для жителей Измаила то, что случилось, — большой шок. Петю хоронили в его родном селе Утконосовка 30 марта. Так туда проститься с ним приехало большое количество измаильчан.

«Они еще дети. У них ветер в голове»

У Пети Карбюратора был затяжной конфликт с 12-летним Богданом и 13-летним Азизом. Пацаны часто без причины цеплялись к бездомному.

— Петя жаловался нам на этих пацанов, — говорит местный активист Вячеслав Далаков. — Говорил, что его и били, и оскорбляли, и штаны с него при всех на улице снимали. Я говорю Пете: «Так давай мы их накажем. Больше не будут лезть». «Не надо, — говорит. — Они еще дети. У них ветер в голове».

А потом произошло такое. У меня в голове не укладывается, с какой жестокостью эти дети убивали абсолютно безобидного человека.

Я пытался поговорить с матерью одного из пацанов, с его бабушкой. Они ведут себя агрессивно, не хотят ничего говорить. Удалось поговорить с братом одного из убийц. Он как раз из здания полиции выходил с матерью. Видимо, просили свидание. Я спрашиваю у этого парня, кстати, тоже подростка: «Как ты прокомментируешь то, что сделал твой младший брат?» «А чего комментировать?» — отвечает. «Ну, какое наказание видишь для него?» — «Надо домой забрать. Дома накажем». Вот такое понятие.

Я разговаривал со следователями и благодарен полиции, которая так оперативно нашла убийц. Уверен, что несмотря на возраст, их все-таки накажут. Я и мои друзья проследим за этим.

Петр Балика работал в колхозе — в автомастерских. Как автомеханика его уважали

В Измаиле Петя появился в начале 1990-х годов. А до того он, Петр Балика, работал в колхозе — в автомастерских. Был на хорошем счету. Как автомеханика его очень уважали.

— У Петра и жена была, и сын, — рассказывает житель села Утконосовка Павел. — Жили хорошо. Машина была. Решил Петя машину свою продать. Но нарвался на каких-то то ли аферистов, то ли бандитов. Они ему предъявили претензию, что продал машину неисправную.

Другой бы на месте Петра забрал бы автомобиль назад, а деньги вернул. Но его обработали психологически настолько, что сам он поверил, будто нанес ущерб «уважаемым людям». Короче говоря, Петра «поставили на счетчик». Денег у него особо не было. Начал из дома выносить технику, мебель, чтобы с долгами рассчитаться. Жена не выдержала, забрала сына и ушла от мужа на квартиру.

В конечном итоге Петр распродал почти все из дома. Даже двери. А все еще должен был.

Начал ходить по селу, милостыню просить. Сначала давали. Потом перестали двери открывать. И Петр уехал в Измаил. Там он поселился в полуразрушенном здании местного театра.

Петр даже гордился тем, что он — местная знаменитость

Его брат и сестра хотели вернуть Петра в село. Даже на работу устраивали. Но Петя, видимо, уже привык бомжевать. Проработает несколько дней в селе и снова в Измаил сбегает.

Кстати, то, что он стал «звездой» Instagram, ему очень нравилось. Петр даже гордился тем, что он — местная знаменитость.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, после расследования уголовного производства малолетних убийц могут поместить в специнтернат. Однако, как считают местные активисты, может случиться и так, что они и вовсе избегут наказания. Дело в том, что в Украине уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве орудовала группа преступников, которая развлекалась тем, что избивала дубинками бомжей, снимая процесс экзекуции на видео.

Фото со страницы Петра Балики в Instagram



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