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Происшествия

Уголовники из колонии на Сумщине разработали схему, жертвами которой стали сотни предпринимателей

16:31 31 марта 2021
СБУ

На Сумщине двое уголовников, отбывающих срок, организовали схему, жертвами которой стали несколько сотен предпринимателей — в общей сложности их обманули на миллион гривен.

Как сообщает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, украинская спецслужба разоблачила схему, по которой финансировали российский криминалитет.

«Организованная группировка похищала деньги граждан путем несанкционированного вмешательства в электронную систему частного почтового оператора. Часть средств перечислялась представителям российского криминалитета», — отметил он.

По версии следствия, злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставку заказывали через частного почтового оператора с оплатой после получения товара. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и узнавали у них коды доступа к личным кабинетам в электронном приложении оператора. Поводом было желание «клиента» оформить адресную доставку заказа.

«После получения кодов дельцы „подвязывали“ к электронным кабинетам номера собственных банковских карт и присваивали часть денег, которые поступали от продаж. По оперативной информации, часть средств злоумышленники через электронные системы перечисляли на нужды организованных преступных группировок из РФ», — отметил спикер и добавил, что правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и наказания злоумышленников в Харькове и Сумах.

Ранее в СБУ сообщили об обысках у представителей общественной организации «Украинский выбор», которую называют близкой к политику Виктору Медведчуку. Служба безопасности ищет доказательства участия членов организации в крымском «псевдореферендуме» в марте 2014 года.

Фото со странички Владислава Абдулы в социальных сетях.

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