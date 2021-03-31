Знакомился с детьми в интернете и шантажировал «голыми» фото: в Одессе поймали педофила-насильника

В Одессе задержали 49-летнего мужчину, который через интернет знакомился с несовершеннолетними девочками, а затем с помощью шантажа склонял их к сексуальным контактам или же насиловал. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Так, в одной из социальных сетей под видом юноши он завязал дружбу с 13 летней девочкой, шантажировал и насиловал ее в течение двух лет.

По информации полицейских, педофил выпросил у 13 летней школьницы фотографии интимного характера. Имея компромат, мужчина начал ей звонить, представляясь сотрудником органа, который якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и угрожать тем, что разошлет ее фото родителям, родственникам и одноклассникам, если она не встретится с ним.

Боясь осуждения, девочка позволила мужчине прийти к себе домой, когда мать была на работе, чем тот воспользовался, чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности против воли малолетней. Запугивание и насилие ребенка продолжались почти два года, пока девочка не решилась рассказать обо всем своей матери, которая сразу же обратилась в полицию.

Педофилу сообщили о подозрении в совершении изнасилования. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

В ходе обысков по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка с шантажом и запугиванием и других девушек, а также фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием фигуранта и несовершеннолетних. Нескольких из них правоохранители уже установили и проводят с ними следственные действия. По словам девушек, правонарушитель с ними познакомился также в интернете.

За содеянное мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о фотографе педофиле — 48-летний мужчина раздевал детей на камеру в детском саду под Киевом. Сейчас он уже задержан.

Фото od.npu.gov.ua/

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