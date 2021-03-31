Житель Черкасчины покончил с собой, забрав на «тот свет» и сына

В Черкасской области в селе Ташлык из воды подняли легковой автомобиль с двумя погибшими мужчинами: отцом и сыном. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасщины.

В полиции обратилась жена главы семьи — она сказала, что ее 58-летний муж и 34-летний сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115, и с ними пропала связь. Женщина сказала, что получила от мужа «прощальное» сообщение.

Правоохранители обнаружили след протекторов шин от авто, который заканчивался на обрыве карьера. Водолазы обследовали дно и на глубине около 20 метров обнаружили ВАЗ-2115 с погибшими. Его подняли автокраном.

Предварительно установлено, что отец и сын совершили самоубийство.

Напомним, что в Мукачево на улице девушка дважды пыталась совершить самоубийство.

Фото: скриншот

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