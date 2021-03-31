27.68 / 27.88 32.39 / 32.76
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Житель Черкасчины покончил с собой, забрав на «тот свет» и сына

17:31 31 марта 2021
На месте происшествия

В Черкасской области в селе Ташлык из воды подняли легковой автомобиль с двумя погибшими мужчинами: отцом и сыном. Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасщины.

В полиции обратилась жена главы семьи — она сказала, что ее 58-летний муж и 34-летний сын выехали на автомобиле ВАЗ-2115, и с ними пропала связь. Женщина сказала, что получила от мужа «прощальное» сообщение.

Правоохранители обнаружили след протекторов шин от авто, который заканчивался на обрыве карьера. Водолазы обследовали дно и на глубине около 20 метров обнаружили ВАЗ-2115 с погибшими. Его подняли автокраном.

Предварительно установлено, что отец и сын совершили самоубийство.

Напомним, что в Мукачево на улице девушка дважды пыталась совершить самоубийство.

Фото: скриншот

199

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Олег Винник

Олег Винник разозлил поклонников

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Пугачева и Галкин

Алла Пугачева лихо подурачилась на дне рождения внучки

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер