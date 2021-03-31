«Когда я попыталась помешать групповому избиению мужчины, девочка из этой компании ударила меня кулаком в лицо»

В ночь на 21 марта в центре Киева возле торгового центра «Гулливер» толпа подростков жестоко избила парня. Повалив свою жертву на землю, подростки беспощадно лупили его ногами, после чего стали бросаться еще и на проходивших мимо людей. Момент избиения парня попал на видео. «Тут, в центре Киева, действуют законы джунглей, и никто ничего не может с этим сделать», — подписал видео опубликовавший его интернет-ресурс «Киев Оперативный». Эти «законы джунглей» возле «Гулливера» действуют уже не первый месяц и даже не первый год. Аналогичные инциденты происходят и возле других столичных торговых центров, таких как «Оушен Плаза» в Голосеевском районе, «Дрим Таун» в Оболонском или «Параллель» на Позняках. Не так давно компания из примерно 20 агрессивных подростков обосновалась возле ТРЦ «Смарт Плаза» у станции метро «Минская». «Детки» провоцируют прохожих, после чего за малейшее замечание толпой начинают их избивать. Могут еще и отобрать у человека телефон и распылить ему в лицо перцовый газ. В комментариях в соцсетях киевляне жалуются, что за последний «пандемический» год подобных случаев стало еще больше. Карантинные ограничения и локдауны для агрессивных подростков не помеха — даже когда торговые центры закрыты, они собираются неподалеку и нападают на прохожих. «ФАКТЫ» разбирались в причинах происходящего и выясняли, можно ли это прекратить.

«Давай сюда свой телефон. Или мы сейчас разобьем тебе голову»

Чаще всего подобные нападения происходят поздним вечером или даже ночью. Компании подростков собираются в уже привычных для них местах заблаговременно. Возле торговых центров их часто можно увидеть еще днем. Но в это время они прохожих, как правило, не трогают. Подростки просто общаются, смеются, выпивают — пиво или энергетики. Глядя на такие компании, язык не поворачивается назвать их неблагополучными. Среди них есть парни и девушки в явно недешевой одежде, многие из них, как неоднократно выяснялось, живут в обеспеченных семьях и учатся в хороших столичных гимназиях. Атаковать прохожих «детки» начинают поздно вечером, когда на улице темнеет.

— Возле ТРЦ «Смарт Плаза» у метро «Минская» эти ребята ловят прохожих, как говорится, на живца, — рассказал киевлянин Владимир. — Так было в моем случае. Я шел мимо и увидел, что на тротуаре лежит мальчик. Подумал, что ему, возможно, стало плохо, решил помочь. Но стоило подойти ближе, как меня окружила толпа взявшихся из ниоткуда подростков. Их было человек двадцать. Один из них, ростом мне по пояс, заявил: «Давай сюда свой телефон. Или мы сейчас разобьем тебе голову». На вид они еще совсем дети, а разговаривали так, как будто уже отсидели не один срок.

Владимир телефон не отдал — и компания подростков начала его избивать. Еле вырвавшись, мужчина забежал в торговый центр и попросил помощи у охранников. Те сказали, что ничего не могут сделать: дескать, о проблеме знают, но найти на подростков управу невозможно. Владимир вызвал полицию. Пока приехал наряд, агрессивной компании уже и след простыл.

— Я прождал полицию больше часа, звонил пять раз, — продолжает Владимир. — Когда они все же приехали, задерживать уже было некого. И я понял, что никто не будет искать. Старший лейтенант надо мной только посмеялся и сказал, что «это всего лишь дети».

Хотя найти этих «детей» полиция при желании могла бы. Потому что буквально через несколько дней после нападения на Владимира те самые подростки опять появились под торговым центром. А камеры видеонаблюдения зафиксировали, как они били стекла и плитку, разрисовывали стены, нападали на прохожих и даже распылили в лицо охраннику торгового центра перцовый газ. Менеджер торгового центра Алла Соляник в комментарии «Надзвичайним новинам» сказала, что охрану торгового центра агрессивные дети не боятся, впрочем, как и полицию: «На нашу службу охраны реакции ноль. В ответ на все замечания с их стороны агрессия. Они ругаются, угрожают продавцам и делают, что хотят». В Оболонском райуправлении полиции подтвердили, что по поводу действий этих подростков им поступило 15 заявлений. Но полиция ограничивается тем, что выезжает на место и «проводит профилактические беседы». Ни одного подростка в отделение так и не доставили, подозрение в правонарушении не предъявили.

— Поэтому, наверное, они и не боятся полиции, — рассказала на ток-шоу «Касается каждого» киевлянка Юлия. Женщина имела несчастье встретиться с компанией несовершеннолетних хулиганов в центре Киева. — Мы с тремя подругами вечером возвращались из театра и увидели, как компания подростков избивала двух парней. Если бы мы не вмешались, они, наверное, забили бы их до полусмерти. Я военнослужащая и многое в жизни видела, но такая жестокость меня поразила. Вызвала полицию, однако подростки на это ровным счетом никак не отреагировали. Тогда я сказала, что являюсь представителем военного комиссариата и проверю, кто из них призывного возраста. «Вы не имеете права, — тут же огрызнулся один из подростков. — Я учусь на юриста и знаю свои права». Когда я дала понять, что не шучу по поводу военкомата, подростки разбежались.

«Только одна девочка из этой компании получила условный срок»

Позже Юлия узнала, что та самая девочка из агрессивной компании, которую кто-то якобы задел плечом, фигурировала в нашумевшем деле об избиении мужчины возле «Гулливера» в январе 2019 года. Тогда около десятка подростков внезапно напали на прохожего. Повалив его на землю, стали бить мужчину ногами. И сами же снимали происходящее на камеру мобильного телефона. Когда их жертву попыталась защитить проходившая мимо женщина, компания напала и на нее.

— Мужчина, на которого они напали, шел спокойно, никого не трогал. Они налетели на него сзади, — рассказала тогда «ФАКТАМ» киевлянка Илона. — Когда я вмешалась, девочка из этой компании набросилась на меня с оскорблениями и ударила кулаком в лицо. Потом и другие девочки-подростки принялись толкать меня, пытались ударить. Избитый мужчина лежал на асфальте весь в крови, и я не могла понять, дышит ли он. Вызвала полицию и начала фотографировать подростков. В ответ посыпались маты и угрозы, что они разобьют мне телефон.

Та самая группа подростков, которая нападала на прохожих в январе 2019 года возле ТЦ «Гулливер»

Когда подростки начали разбегаться, Илона побежала за ними и уже в метро одного смогла задержать. Еще двоих задержал дежурный по станции. Остальным удалось скрыться, но благодаря сохранившимся записям с камер видеонаблюдения журналисты нашли их аккаунты в «Инстаграме», из которых стало понятно, что подросткам по 13—14 лет. Они часто публиковали совместные фото возле торговых центров, а также видео драк со своим же участием. Еще они называли себя сторонниками «белого национализма» и поклонниками Гитлера.

Тогда, в 2019 году, инцидент возле «Гулливера» шокировал общественность. О нем рассказывали все центральные СМИ, и в полиции обещали установить и привлечь к ответственности всех виновных. Но произошло ли это? Как выяснилось, нет. Связавшись с пострадавшей тогда киевлянкой Илоной, «ФАКТЫ» узнали, что за содеянное толком никто не понес наказания.

— Только одна девочка из этой компании получила условный срок, и даже этого мне удалось добиться с большим трудом, — продолжает рассказ Илона. — Несмотря на громкие обещания, сотрудники полиции даже не установили личности большинства этих подростков. Тех, которых мы тогда задержали вместе с дежурным по станции, просто отпустили — и в уголовном производстве они больше не фигурировали. Когда я спросила, почему так произошло, в полиции сказали: мол, тогда, при задержании, они назвались чужими именами, и их не удалось разыскать. Более того, полицейские не раз пытались уговорить меня отказаться от претензий в адрес девочки, которая меня ударила. Дело несколько раз хотели закрыть, и приходилось подключать все свои связи, чтобы этого не произошло.

— Почему удалось привлечь к ответственности только одну девочку? Ведь мужчину била целая компания, и это зафиксировано!

— Как я поняла, мужчина, которого они избили, в результате отказался от претензий. То ли испугался, то ли родители этих подростков ему заплатили. Получилось, что из пострадавших добивалась справедливости только я, а меня ударила лишь одна девочка. Поэтому ей обвинение и предъявили. В июле прошлого года Печерский райсуд дал ей год условно. А всех остальных судебное разбирательство вообще никак не коснулось.

Полиция не считает важными групповые избиения до полусмерти людей

И это, увы, не единственный пример, когда даже громкие дела заканчиваются ничем. Аналогичный исход у случаев, когда такие же компании подростков ради забавы и видео в соцсетях до полусмерти избивали бездомных. Подобное происходило и в Киеве, и в Днепре, и в Запорожье (а буквально на днях в Измаиле Одесской области двое подростков забили до смерти бездомного). Резонанса было много, а до приговоров дело не дошло.

— К сожалению, полиция действительно не проявляет заинтересованности в раскрытии преступлений подобных категорий, считая их не особо тяжкими и резонансными, — сказал «ФАКТАМ» вице-президент Всеукраинской фундации «Защита прав детей» Алексей Лазаренко. — Чаще всего телесные повреждения у пострадавших легкие, пострадавшие живы, а подростки, особенный субъект уголовного права, несовершеннолетние — соответственно, нужно соблюдать определенные процедуры. И полицейские не хотят с этим возиться, им проще подобные дела просто не расследовать.

У нас в стране нет как таковой системы ювенальной юстиции. Нет исправительных центров, ликвидированы школы социальной реабилитации (осталась одна), не применяются общественные работы, как вид наказания, которые в подобных случаях действительно могут принести пользу. Условно говоря, если подросток поломает скамейку, а потом сам вынужден будет эту скамейку ремонтировать, то в следующий раз он дважды подумает, прежде чем это сделать. В нашей стране никто этим вопросам не уделяет должного внимания, хотя речь идет о действительно опасном явлении.

Группы подростков, которые собираются под торговыми центрами и нападают на людей, опасны своей непредсказуемостью. В такие группы входят разные дети — как из неблагополучных семей, так и, наоборот, учащиеся элитных столичных гимназий, у которых с финансами все в порядке. Но и те и другие чувствуют себя чужими — в семьях, в школах, среди сверстников. В таких компаниях они объединяются и самоутверждаются — таким вот деструктивным способом. Безусловно, влияют и социальные сети, в которых часто пропагандируется насилие. Выкладывая в соцсети видео, как они избивают людей, подростки хотят добиться популярности, хотя на самом деле это псевдопопулярность, которая ничего им не принесет.

— Если полиции такие случаи не интересны, кто и как тогда может повлиять на происходящее?

— На самом деле вариантов много. Например, в Киеве есть Муниципальная стража — это орган местного самоуправления, который как раз и должен обеспечивать охрану общественного порядка. Что мешает представителям Муниципальной стражи патрулировать места, где регулярно собирается такая молодежь? Ведь эти места всем известны. Я уверен, что регулярное присутствие стражей порядка возле торговых центров предотвращало бы подобные нападения на людей. Если же вы, проходя мимо, увидели, что подростки на кого-то напали, обязательно вызовите полицию. При этом, если вы не крепкий мужчина в идеальной спортивной форме, лучше позвонить 102 и отойти в сторону — иначе можете пострадать сами. Если же вы в себе уверены, то делать замечание тоже нужно грамотно — просто кричать или взывать к совести таких подростков бесполезно. Куда эффективнее сослаться на законодательство, желательно с номером соответствующего постановления или статьи соответствующего кодекса.

Если же говорить о глобальном решении проблемы, то в государстве давно уже необходимо менять молодежную политику. У нас, к сожалению, нет молодежных социальных работников, которые могли бы общаться с такими подростками и молодыми людьми, привлекать их к каким-то интересным флешмобам и тем самым направлять их энергию в мирное русло. Подобные организации есть в европейских странах, они создаются на уровне местных муниципалитетов. Например, в Женеве подобные организации существуют в каждом районе. Туда на волонтерских началах приходят люди разных профессий — среди них и судьи, и полицейские в отставке, и многие другие. Там же есть и социальные работники, которые как раз и забирают подростков с улицы, предлагают им провести время иначе. И это работает!

Опыт европейских стран показывает, что такие организации не требуют большого финансирования. Но местные власти должны быть хотя бы в этом заинтересованы. Я не раз выступал с подобными инициативами, в том числе и в Киевсовете, но, к сожалению, пока эти идеи там никого не заинтересовали.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве начался суд над садистами, развлекавшимися пытками бездомных «на камеру».

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