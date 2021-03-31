Группа подростков зверски избила участника АТО: видео 18+

В понедельник, 30 марта, около двух часов ночи, в полицию Берегово обратился 28-летний участник АТО. Мужчина заявил о том, что в одном из местных супермаркетов его избили неизвестные. Об этом сообщили в Закарпатском областном главке полиции.

По словам потерпевшего, у него возник спор с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. После этого дети побежали за поддержкой к своим старшим товарищам, которые через несколько минут вернулись на место происшествия и отомстили заявителю, нанеся ему травмы.

Полицейские установили и разыскали малолетних хулиганов. Ими оказались местные жители — одному 14, другому 17 лет.

Полицейские устанавливают роль в инциденте других участников, которые были на месте происшествия.

Проводится досудебное расследование. Санкция статьи за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, в Измаиле Одесской области после избиения подростками умер бездомный мужчина. Его избили с особой жестокостью, переломав все ребра.

Фото zk.npu.gov.ua/

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