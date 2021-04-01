«Вор в законе» «Камо Московский» попался на новом преступлении

Правоохранители в очередной раз задержали «вора в законе» из России по кличке «Камо Московский». Об этом сообщили в Нацполиции.

Криминальному авторитету инкриминируют поставку наркотиков в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и распространение своего влияния в учреждении.

В частности, сообщается, что 5 января этого года 58-летнего гражданина России задержали украинские правоохранители. Злоумышленника поместили в Черниговский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

«Там он попытался создать собственное уголовное царство: начал влиять на других задержанных, контролировать „общак“, налаживать новые связи с представителями криминалитета, которые находятся на свободе. Кроме того, помогал организовывать поставки наркотиков в учреждение содержания иностранцев», — отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

Также известно, что «Камо Московский» контролировал требования «воровских законов», решал конфликты между криминальными «авторитетами» и подстрекал других совершать преступления.

31 марта полицейские провели санкционированные обыски в учреждении, где изъяли запрещенные вещества.

«Камо Московскому» сообщили о подозрении. В случае доказательства вины в суде мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

«Камо Московскому» 58 лет, он уроженец Грузии и гражданин РФ. На титул «вор в законе» его короновали в Тбилиси в 1983 году. «Камо Московский» провел в местах лишения свободы более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года.

Как сообщали «ФАКТЫ», Одесский окружной административный суд освободил от наказания «вора в законе» «Кобу Руставского», которого задержали украинские полицейские по запросу правоохранителей Испании. В Испании «Коба Руставский» обвиняется в убийстве, хранении имущества, полученного преступным путем, и создании преступной организации.

Фото npu.gov.ua/

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