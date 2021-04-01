«Дикая история»: киевлянина три года держали в неволе из-за квартиры

Правоохранители освободили жителя Киева, которого три года держали в заложниках, чтобы завладеть его квартирой в столице.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, правоохранители Николаевской и Запорожской областей разоблачили группу лиц, которые незаконно лишили свободы столичного жителя и еще одного мужчину. Находившиеся в неволе числились среди пропавших без вести. Обыски проходили по месту жительства фигурантов дела, в том числе и в Николаеве.

«Один из них — 52-летний мужчина — столичные правоохранители разыскивали его с 2017 года. Как выяснилось, указанная группа лиц незаконно лишила его свободы и удерживала в доме с целью завладения принадлежащей ему квартирой в Киеве», — отметили в прокуратуре.

Отмечается, что на данный момент по этому делу задержаны 51-летний житель Николаева и его 46-летняя сообщница, которая работает в органах юстиции Николаевской области.

По словам спикера столичной прокуратуры Надежды Максимец, задержанные доставлены в Киев для проведения следственных действий.

Напомним, что недавно под Киевом разоблачили очередной нелегальный реабилитационный центр, в котором принудительно удерживали и «лечили» лиц с нарко- и алкозависимостью. В организации центра подозреваются шестеро — пятерых из них уже задержали.

Фото со странички Киевской городской прокуратуры в социальных сетях

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