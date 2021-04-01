В Киеве сообщили о минировании всех больниц

В четверг, 1 апреля, появилась информация о том, что в Киеве заминировали все больницы. Об этом сообщает «Муниципальная варта Киева».

В частности, звонок поступил в седьмую клиническую больницу столицы. Из больниц эвакуировали всех пациентов, кого можно было вывести на улицу.

Полиция и спасатели проверяют информацию и ищут взрывчатку.

На данный момент неизвестно — это настоящая угроза или кто-то решил пошутить 1 апреля.

Позже появилась информация, что в 7-й больнице правоохранители взрывоопасных предметов не обнаружили. Проверка других медучреждений продолжается.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий ужесточение наказания за ложное минирование. Теперь за подобное грозит тюрьма на срок от 4 до 8 лет. Наказание предусмотрено для тех, кто «заминирует» объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность органов государственной власти; учреждения здравоохранения или учебные заведения.

Фото facebook.com/MunicipalnaVarta

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