В центре Одессы неизвестные надругались над памятным знаком погибшим участникам АТО

В ночь на четверг, 1 апреля, неизвестные облили фекалиями памятный знак погибшим воинам АТО, установленный на проспекте Тараса Шевченко — перед зданием областной администрации. Об этом сообщил ветеран АТО Валерий Пузик, который выложил в сеть фото. По его словам, об акте вандализма он узнал случайно, во время утренней прогулки со своим сыном.

Ни в полиции, ни в обладминистрации, ни в мэрии инцидент пока не комментируют.

Снимки оскверненного знака выложил в сеть ветеран АТО Валерий Пузик

Отметим, что не впервые неизвестные оскверняют этот символ памяти о павших украинских воинах. Так, 23 декабря 2017 года мемориал облили красной краской. Тогда полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры, имеющих особую историческую и культурную ценность» (ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины).

А 26 июля 2019 года на фасаде этого знака появилась нецензурная надпись.

Справка «ФАКТОВ»

Памятный знак на месте будущего мемориала воинам Одессы и области, которые погибли за независимость и целостность Украины, был торжественно открыт в День защитника Украины (14 октября) в 2016 году.

Памятный знак был открыт в День защитника Украины в 2016 году

Согласно проекту, длина черного мраморного помоста мемориала будет составлять 20 метров. В верхней части плиты планируют сделать 21 вырез округлой формы. В вырезах будут высажены деревья (яблони или рябины), которые в темное время будут подсвечены цветной иллюминацией. На боковых панелях плит рельефным способом выгравируют имена и фамилии одесситов и жителей области, погибших в зоне проведения АТО.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что парня, который осквернил в Киеве памятник Героям Небесной сотни, отчислили из вуза.

Фото Валерия Пузика

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