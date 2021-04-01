На глазах у сына выстрелил в жену, потом — в себя: кровавая семейная драма разыгралась под Одессой

Трагедия разыгралась во дворе дома жителей Любашевской поселковой общины в Одесской области. 40-летний мужчина из охотничьего ружья выстрелил в жену, а затем — в себя. Пострадавших быстро госпитализировали, однако спасти тяжело раненную 40-летнюю женщину не удалось: ранение оказалось несовместимым с жизнью.

По словам 19-летнего сына супругов, вечером семья принимала гостей, а когда те ушли, отец взял свое ружье и начал стрелять. Парень видел, как родители, которые не были пьяны, направлялись по коридору на улицу. «В этот момент отец неожиданно выстрелил в мать из своего ружья, которое было у него в руках. Она упала на пол, а он бросился к ней. Когда осознал, что натворил, из того же оружия выстрелил себе в подбородок», — рассказал сын.

Сейчас прооперированный «стрелок» находится в больнице под «присмотром» полицейских. Ему уже сообщено о подозрении по статье «Умышленное убийство» (ч.1 ст. 115) Уголовного кодекса Украины.

«По месту жительства семья характеризуется положительно. Следователи устанавливают, что именно стало причиной случившегося», — сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в той же Любашевке 46-летний мужчина застрелил свою 28-летнюю жену и покончил с собой. Позже, при опросе соседей погибших супругов, правоохранители выяснили, что женщина часто страдала от безосновательной ревности супруга и скандалов, которые муж устраивал после употребления спиртных напитков.



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