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Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Харькове

9:59 2 апреля 2021
пожар

В Харькове в ночь на 2 апреля прогремел взрыв на маслозаводе. Пострадал металлический ангар, где семена подсолнечника перерабатывались в масло. Установлено, что в цеху взорвался промышленный маслопресс.

пожар

Взрывом полностью разрушено здание, где велись маслоэкстракционные работы. Обломки оборудования разбросало на площади в 600 квадратов. Дополнительно усугубил ущерб начавшийся пожар. Огонь тушили полтора часа.

На момент ЧП в цеху находились пятеро рабочих. 23-летний мужчина погиб. Его 38-летнего коллегу доставили в больницу с сильными ожогами лица.

В полиции установили, что в цеху использовали гексан — легковоспламеняемое вещество, из-за чего пожар получился настолько масштабным. Случай расследуется как нарушение пожарной безопасности.

Фото kh.dsns.gov.ua

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