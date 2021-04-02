Взрыв произошел на заводе в Харькове

В Харькове в ночь на 2 апреля прогремел взрыв на маслозаводе. Пострадал металлический ангар, где семена подсолнечника перерабатывались в масло. Установлено, что в цеху взорвался промышленный маслопресс.

Взрывом полностью разрушено здание, где велись маслоэкстракционные работы. Обломки оборудования разбросало на площади в 600 квадратов. Дополнительно усугубил ущерб начавшийся пожар. Огонь тушили полтора часа.

На момент ЧП в цеху находились пятеро рабочих. 23-летний мужчина погиб. Его 38-летнего коллегу доставили в больницу с сильными ожогами лица.

В полиции установили, что в цеху использовали гексан — легковоспламеняемое вещество, из-за чего пожар получился настолько масштабным. Случай расследуется как нарушение пожарной безопасности.

Фото kh.dsns.gov.ua

386

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter