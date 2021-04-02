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В Украине раскрыли сеть антигосударственных агитаторов

11:17 2 апреля 2021
СБУ

В СБУ разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов, которые принимали участие в информационных операциях против Украины, выполняя задание «иностранной стороны».

Как сообщают в украинской спецслужбе, агитаторы призывали к свержению конституционного строя и нарушению территориальной целостности государства. Агитаторы — жители Черниговской и Сумской областей, Запорожья и Одессы.

В частности, в житель Чернигова распространял заведомо ложную информацию о ВСУ и популяризировал боевиков в ОРДЛО. Он администрировал несколько групп в социальных сетях, размещая информацию, полученную с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов НЗФ. А житель Прилук, что на Черниговщине, в соцсетях призвал к захвату государственной власти.

На Сумщине жителя Конотопа в одной из запрещенных в Украине соцсетей распространял материалы с публичными призывами к изменению госграницы Украины и насильственному свержению конституционного строя.

Аналогичные публикации размещал и житель Запорожья, который сейчас проверяется спецслужбой на причастность к деятельности незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО. Также на подобных действиях попался и одессит — администратор групп в соцсетях.

Ранее в Службе безопасности Украины сообщали о разоблачении двух отбывающих наказание уголовников, которые обманули несколько сотен предпринимателей, присвоив порядка миллиона гривен.

Фото СБУ.

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