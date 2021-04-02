Как украинский полицейский попал в скандал со своими «дырявыми грязными носками»

Житель Люботина (Харьковская область) Максим Пороскун выложил на своей странице в Facebook интересное видео, записанное на регистратор, на котором можно услышать его разговор с местными полицейскими, остановившими его автомобиль в 500 метрах от населенного пункта. Судя по дате, отображенной на данном видео, события происходили 28 марта, примерно в половине второго ночи.

— Я уже подъезжал к Люботину, когда передо мной неожиданно появился полицейский автомобиль. Машина стояла на обочине, на неосвещенном участке дороги. Полицейские вели себя очень странно, грубили, хамили и называли меня «полным дурачком», — вспоминает Максим Пороскун.

Едва полицейские подошли к автомобилю Максима, они начали вести себя вызывающе. Особенно старался тот, который назвался Андреем Ивановичем.

— Вместо того, чтобы представиться, как это положено, и сообщить о причине остановки, полицейский начал с вопроса: «Ты нормальный?» И стал светить в глаза фонариком, — рассказывает Максим.

На видео можно услышать, как именно обращался полицейский к водителю (видеорегистратор снимал лишь дорогу перед автомобилем Максима, но хорошо записал сам разговор).

«Я свечу тебе в глаза, чтобы видеть твои руки, — говорил полицейский. - Я уже представлялся. Но ты не слышал. У тебя музыка орала. Я инопланетянин».

Когда Максим спросил, почему коп с ним на «ты», тот ответил: «Тебе что, 70 лет, чтобы я тебя на „вы“ называл?»

Далее вообще пошел странный монолог от полицейского. «Что у тебя в жизни не получается? — спрашивал он у водителя. — Ты головой сегодня не ударялся? Ты чего тут исполняешь? Ты бухой? Что у тебя с проблемами?» Потом коп неожиданно запел: «Остановиться, остановиться».

— Я спросил полицейского, за что меня остановили. Он ответил, что у меня не горит подсветка номера. Я отстегнул ремень безопасности, вышел из машины — подсветка работала, — недоумевает Максим.

Между тем коп продолжал предъявлять претензии к водителю. «Ты чего ремнем не пристегнут?» «Я только что отстегнулся, когда выходил из машины», — ответил Максим. «Когда ты выходил? Кто тебе разрешил? — не унимался неадекватный коп. - Ты в себе или нет? Что тебе не нравится? Ты хочешь, чтобы я был белым или черным? Хочешь, чтобы я был негром? Чего ты беса гонишь?»

Продолжение этого бессвязного монолога от полицейского было еще более странным. «Ты красавчик, — неожиданно сказал он водителю. — Я в тебя даже влюбился. Ты дурачок, что ли?»

На просьбу Максима все-таки представиться и показать удостоверение, коп ответил: «Будешь носки мои смотреть? Могу свои носки показать. Больше ничего. Андрей меня зовут. Иванович. Хочешь мои носки понюхать? Они у меня дырявые и грязные. Будешь нюхать?» Высказав это, коп сказал: «Ты полный дурачок? Едь отсюда, клоун», — и удалился с напарником в свой автомобиль.

Вся эта история могла бы на этом и завершиться, если бы Максим Пороскун не выложил в интернет видео с регистратора. Кто-то из его друзей пометил в комментарии Управление патрульной полиции Харьковщины, и уже на следующий день Максиму с извинениями позвонили из патрульной полиции.

— Начальник отделения и его заместитель по превентивной работе получили выговоры. Двое работников группы реагирования полиции предупреждены о неполном служебном соответствии, — сообщила пресс-офицер полиции Харьковщины Анна Третьякова, отвечая на вопрос журналистов о принятых мерах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве пьяный полицейский создал аварийную ситуацию на дороге, после чего устроил стрельбу, ранив двух человек.

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