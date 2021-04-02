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Происшествия

Задержан подозреваемый в причастности к убийству сотрудника СБУ

14:41 2 апреля 2021
СБУ задержала боевика

В СБУ сообщили о задержании главаря группы террористов так называемой «ЛНР», которого подозревают в причастности к убийству сотрудника украинской спецслужбы, подрыву моста через реку Северский Донец и другим диверсиям.

Как сообщат в Службе безопасности Украины, житель временно оккупированного Славяносербского района, что на Луганщине, в 2014 году присоединился к НЗФ.
Он организовал и возглавил террористическую группу, которая принимала активное участие в боевых действиях против сил АТО. По оперативной информации, эта группа совершила особо тяжкие преступления против мирного населения региона, в частности, людей лишали свободы и требовали выкуп.

Покинув ряды НЗВ из-за противоречий с местными главарями, мужчина перебрался на подконтрольные правительству Украины территории. Его обнаружили в Днепропетровской области.

Боевику сообщили о подозрении по ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 113 (Диверсия) и ст. 258−3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в украинской спецслужбе заявили о разоблачении межрегиональной сети агитаторов, принимавших участие в информационных операциях против Украины. Агитаторы работали в четырех регионах страны.

Фото СБУ.

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