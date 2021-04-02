«Несчастный инвалид буквально вылетел из окна второго этажа»: в Одессе рванул газ в жилом доме

Днем в пятницу, 2 апреля, в Суворовском районе Одессы раздался взрыв. ЧП случилось в Хутроском переулке, в трехэтажном доме № 6.

По словам очевидцев, «грохот был солидный, а из окна квартиры на втором этаже буквально вылетел несчастный инвалид».

Информацию о происшествии подтвердили в ГСЧС.

«Есть и другие пострадавшие, частично разрушены конструкции жилого здания. Сообщение о ЧП — возгорании в квартире трехэтажного жилого дома — поступило в службу спасения „101“ в 14.40. По прибытии на место выяснилось, что в квартире на втором этаже произошло возгорание и взрыв газовоздушной смеси с последующим горением», — уточнили в главке службы.

Спасатели оперативно эвакуировали около двух десятков жильцов, часть из которых сняли с балконов с помощью автолестницы.

Спасатели эвакуировали около двух десятков жильцов, часть из которых сняли с балконов с помощью автолестницы

Не обошлось без пострадавших — их пятеро. В наиболее сложном состоянии находился тот самый «вылетевший» из окна мужчина. Он был госпитализирован, медики оценивали его как «очень тяжелого пациента». К сожалению, спасти пострадавшего жильца врачам не удалось.

«Информация о других пострадавших уточняется. Вся спасательная операция и тушение пламени завершены в 15. 30. В ней участвовало 65 человек личного состава и 11 единиц пожарно-спасательной и специальной техники», — констатировали в главке ГСЧС.

Эксперты выясняют причины случившегося

Сейчас на месте работают эксперты, выясняют все обстоятельства и возможные причины случившегося.

Многие люди фактически лишились жилья. Стоит вопрос об их срочном отселении.

Напомним, ранее в Одессе местный житель четыре раза бросался в огонь и спас два жилых дома от взрыва.

Фото ГСЧС



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