20-летний контрактник снял свою смерть на видео в компании сослуживцев

Увы, украинских военных на Донбассе убивают не только россияне и сепаратисты. Видео, в котором солдат ВСУ, несший службу на линии разграничения на Донбассе, стреляет в себя из автомата Калашникова, начавшее распространяться в интернете под вечер 1 апреля, многие восприняли как инсценировку. Однако это оказалось не шуткой и не фейком — видео реальное, снято на телефон погибшего, который тот предварительно установил на столе в блиндаже.

В Вооруженных Силах официально подтвердили гибель солдата. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, представители ДБР, военной службы правопорядка и других структур, устанавливая все обстоятельства произошедшего, рассказал «ФАКТАМ» начальник пресс-службы ООС Назар Волошин. Но пока полученную информацию правоохранители не обнародуют. Открыто уголовное производство по признакам статьи Уголовного кодекса «Убийство» (с пометкой «самоубийство»).

Неофициально источники «ФАКТОВ» сообщают, что трагедия произошла в ночь на 31 марта неподалеку от линии разграничения возле села Золотой Колодец Покровского района Донецкой области (ранее село принадлежало к Добропольскому району) в расположении в/ч А3085. Несколько бойцов, сменившись с наряда, отдыхали в блиндаже. Вероятно, у них могли быть наркотики, но данных экспертизы, подтверждающих алкогольное или наркотическое опьянение военнослужащих, пока нет.

Перед полуночью 20-летний контрактник-гранатометчик из Винницкой области Алексей С. вдруг решил «попонтоваться», включил видеозапись на своем мобильном и поставил телефон на столе перед собой. Взяв АКС-74У, он присоединил магазин, передернул затвор и, закурив, приставлял автомат то себе под горло, то к груди. Похоже, в то, что он спустит курок, никто из присутствующих не верил, сослуживцы подначивали товарища: «Давай, стреляй уже», но все воспринималось как шутка. Пока Алексей не спустил курок, и очередь из «калашникова» не прошила ему голову.

Ни предсмертной записки, ни других данных, свидетельствующих о том, что погибший собирался на самом деле покончить с собой, не обнаружено. Также пока нет данных и о том, что над Алексеем издевались или сознательно доводили его до самоубийства. Поэтому правоохранители склоняются к версии, что боец случайно нажал на спусковой крючок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкасской области отец и сын покончили с собой на автомобиле, разогнавшись с обрыва в озеро на месте бывшего карьера.

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