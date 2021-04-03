В Мариуполе на территории заброшенного завода обнаружили склад боеприпасов

На территории заброшенных зданий завода «Азовмаш» в Мариуполе Донецкой области правоохранители обнаружили склад боеприпасов. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Так, с участием специалистов взрывотехнической службы изъяли 30 противотанковых гранатометов, 29 мин и 10 000 патронов.

«Сейчас по указанному факту следователи Мариупольского районного управления полиции начали уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении полиции.

Изъятые боеприпасы направили на экспертизу. Устанавливают владельца заброшенного здания. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Российская Федерация завершает подготовку комплекса мероприятий, конечной целью которого является введение регулярных подразделений РФ на временно оккупированные территории Украины.

Фото: Национальная полиция Украины

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