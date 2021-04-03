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Происшествия

Сознался сам: в Киеве задержали таксиста-продавца наркотиков

11:55 3 апреля 2021
Наркотики в авто

Столичные правоохранители сообщили о подозрении водителю такси, который «по совместительству» сбывал клиентам наркотические средства. Задержали его во время патрулирования территории района на улице Приречной в Оболонском районе, сообщает пресс-служба Полиции Киева.

Там сотрудники полиции заметили подозрительный автомобиль такси, который медленно двигался по зоне отдыха. Когда транспортное средство остановили для проверки документов, водитель на вопрос правоохранителей о наличии у него запрещенных предметов или веществ сообщил, что такие в салоне авто имеются.

После этого мужчина достал из водительской двери автомобиля полиэтиленовый пакет, в котором находились 29 свертков с амфетамином, МДМА, PVP и каннабисом, которые фигурант незаконно приобрел и хранил с целью сбыта. Свертки были изъяты и направлены на соответствующее экспертное исследование. Вердикт экспертизы был однозначным — изъятые вещества являются наркотическими.

Изъятые наркотики

Наркодилером оказался 24-летний житель Запорожской области, который ранее в поле зрения правоохранителей не попадал.

Таксист-наркодилер


Фигуранту сообщили о подозрении по части 1 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2020 года в Киеве задержали таксиста Uber, у которого в салоне, помимо таблеток, были и шприцы с наркотическим веществом.


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