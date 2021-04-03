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Происшествия

Выстрелил из автомата себе в голову: под Черниговом совершил самоубийство военнослужащий-контрактник

14:19 3 апреля 2021
Учебные стрельбы

В учебном центре ВСУ «Десна» под Черниговом утром 2 апреля совершил самоубийство 25-летний военнослужащий-контрактник, прибывший месяц назад на учебу в 169-го Учебного центра.

Как сообщили в Facebook Центра, военный выстрелил в голову из АК-74, причем пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места событий показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались.

Расследование осуществляет следственная группа Козелецкого районного отдела полиции Черниговской области.

Напомним, ранее на Донбассе 20-летний контрактник-гранатометчик из Винницкой области Алексей С. застрелился, решив пошутить перед друзьями. Взяв АКС-74У, он присоединил магазин, передернул затвор и, закурив, приставлял автомат то себе под горло, то к груди. В то, что он спустит курок, никто из присутствующих не верил, и сослуживцы подначивали товарища: «Давай, стреляй уже», но все воспринималось как шутка. Пока Алексей не спустил курок, и очередь из «калашникова» не прошила ему голову.

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Выстрелил из автомата себе в голову: под Черниговом совершил самоубийство военнослужащий-контрактник

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