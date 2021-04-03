Жуткая авария в Одессе: авто скорой помощи врезалось в легковушку

В ночь на субботу, 3 апреля, в Одессе карета скорой медпомощи врезалась в Daewoo. По словам очевидцев, «скорая помощь на скорости „поцеловалась“ с припаркованным на обочине такси, ожидавшим пассажиров». Говорят, что от удара иномарку с водителем отбросило на тротуар, и машина ударилась о дерево.

В этот момент в салоне авто находился водитель, которого зажало дверью. Его извлекали из машины спасатели ГСЧС, при помощи специнструмента.

Как следует из рассказа матери, сопровождавшей молодую пациентку, которую медики везли в больницу с приступом воспалившегося аппендицита, в результате этого ДТП у нее — серьезная травма позвоночника, а у дочери — ушибы головы.

В аварии пострадала и фельдшер скорой помощи, ее госпитализировали.

Информацию о случившемся подтвердили в управлении патрульной полиции, уточнив, что ДТП случилось около 03.30 ночи на улице Атамана Головатого в Суворовском районе города.

По неподтвержденной информации, водитель скорой помощи якобы уснул за рулем.

«Причины происшествия устанавливаются, окончательные выводы будут сделаны по результатам расследования», — прокомментировали в полиции.

Как писали «ФАКТЫ», 29 марта в Киевской области катафалк, перевозивший покойника, столкнулся с «Москвичом» — погибли два человека.

Фото: патрульная полиция Одесской области

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