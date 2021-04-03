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Дерзкое преступление в Мариуполе: группа «антипрививочников» похитила вакцины от COVID-19

16:21 3 апреля 2021
Вакцинация

В Мариуполе 1 апреля в ЦПМСП № 2 было совершено дерзкое ограбление. Из дневного стационара поликлиники были похищены несколько доз вакцины CoviShield, предназначенной для вакцинации мариупольцев в возрасте 80+. Об этом рассказал директор ЦПМСП № 2 Евгений Матвеев, сообщает 0629.

По его словам, в 10 утра в больнице должны были проводить вакцинацию мариупольцев, возрастом старше 80 лет. Специально для них были подготовлены вакцины.

«В прививочном кабинете находилась медсестра. В этот момент в кабинет зашли двое мужчин, которые сообщили, что их товарищу плохо в коридоре и ему срочно нужна медицинская помощь. Наша медсестра вышла в коридор и стала звать других медиков», — говорит Евгений Матвеев.

Спустя пару минут мужчина заявил, что ему стало легче. Он поднялся и направился к выходу.

Уже в кабинете медсестра обнаружила, что бокс с вакцинами пуст. Она тут же доложила о ситуации главной медсестре и главному врачу, а также вызвала полицию.

«Мы считаем, что один из двух мужчин, которые зашли в кабинет, и украли вакцины», — отметил Матвеев.

В пресс-службе полиции сообщили, что сразу же занялись поисками злоумышленников.

«По горячим следам, в течение 20 минут, подозреваемые были задержаны. Они пытались скрыться от правоохранителей на автомобиле „Дэу Ланос“ серого цвета», — отметили в полиции.

Предварительно установлено, что злоумышленники похитили вакцины с целью их дальнейшего уничтожения. Один из задержанных пояснил, что принадлежит к так называемой группе «антипрививочников» и считает, что цель вакцины — уничтожить пожилое население Мариуполя.

Рассматривается еще одна версия — кража вакцины с целью сбыта.

Данный факт внесен в ЕРДР. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража с проникновением, совершенная по предварительному сговору группой лиц). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Как писали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что в Германии комитет по вакцинации (STIKO) рекомендовал не вводить вторую дозу вакцины AstraZeneca людям младше 60 лет. Связано это с рядом побочных эффектов, наблюдающихся у вакцинированных лиц молодого возраста.

Фото: 0629.com.ua

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