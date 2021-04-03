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Происшествия

В Киеве разоблачили группу мошенников, выдававших «липовые» сертификаты на растаможку авто

16:48 3 апреля 2021
деньги, телефоны, сертификаты

В Киеве следователи столичной полиции завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы. Мошенники занималась выдачей поддельных сертификатов на автомобили иностранной регистрации для их последующей растаможки.

Сообщается, что аферисты, используя имя официального учреждения, выдавали людям поддельные сертификаты для растаможки машин, которые были ввезены в Украину из-за границы. Во время досудебного расследования было установлено 22 эпизода противоправной деятельности.

Клиентов подыскивали через объявления в интернете. Для этого ими был создан сайт от имени одной из частных фирм по предоставлению услуг сертификации автомобилей, ввезенных в Украину с ЕС и США.

По данным полиции, в состав группы входило четыре человека, среди которых организатор — 33-летний киевлянин и трое его сообщников, жители Киевской и Житомирской областей.

Мошенники рассказывали потенциальным клиентам о возможности получения сертификата в обход официальной процедуры в режиме онлайн по фотографиям транспортных средств и документов на них. Свои услуги они оценивали в 4500 тысячи гривен. После оплаты заказчики получали поддельные документы по почте.

По месту жительства фигурантов и в офисных помещениях была изъята техника, с помощью которой печатались фальшивые сертификаты, телефоны, сим-карты и рабочая документация.

За совершенное преступникам может грозить 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

О том, как не стать жертвой очередных мошенников, в материале «ФАКТОВ».

Фото facebook.com/UA.KyivPolice/

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