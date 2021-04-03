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Происшествия

Взрыв газа в Киеве: разрушены два дома, под завалами находятся люди

17:18 3 апреля 2021
спасатели

В субботу, 3 апреля, в Киеве, в Жулянах, по улице Карла Маркса, 92, прогремел взрыв. Об этом передает ресурс dtp.kiev.ua.

«Жесть в Киеве: взрыв газа, разрушены два дома, под завалами люди», — говорится в сообщении.

Информационный ресурс уточняет, что в результате взрыва разрушены два дома. Под завалами весьма вероятно находятся люди, а также два авто.

На месте инцидента работают спасатели ГСЧС и «Киевской службы спасения КАРС».

Напомним, 2 апреля в Суворовском районе Одессы взорвался газ в трехэтажном доме. Пострадало 5 человек. А в ночь на 2 апреля в Харькове прогремел взрыв на маслозаводе. Пострадал металлический ангар, где семена подсолнечника перерабатывались в масло. Установлено, что в цеху взорвался промышленный маслопресс.

Фото dtpkievua/

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