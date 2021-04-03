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Происшествия

«Я в больнице, срочно нужны деньги»: в Киеве наглый мошенник выманил у пенсионеров 300 тысяч гривен

17:37 3 апреля 2021
деньги

В Киеве будут судить мошенника, который по схеме «ваш родственник в больнице» обманывал пожилых людей. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Аферист, 35-летний уроженец Луганской области, в сговоре с другими злоумышленниками звонили пожилым людям, представлялись их дочерью или сыном, после чего сообщали о том, что попали в ДТП и находятся в больнице.

Под предлогом необходимости проведения срочной операции мошенники сообщали родителям о необходимости передать деньги мужчине, который приедет к ним домой.

Опасаясь за жизнь и здоровье детей, потерпевшие отдавали незнакомцу имеющиеся у них деньги.

В результате преступной схемы, пострадали 7 человек. Они передали мошенникам более 300 тысяч гривен.

Сообщается, что обвинительный акт в отношении луганчанина, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за корыстные преступления, направлен в Дарницкий районный суд Киева. Материалы в отношении других участников мошеннической схемы выделены в отдельное уголовное производство.

Ранее «ФАКТЫ» писали о мошенниках, занимающихся выдачей липовых сертификатов на растаможку авто. А также об аферистах, «специализирующихся» на снятии денег с банковских карт.

Фото facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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