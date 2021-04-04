В морге перепутали тела: под Харьковом отпевали постороннего человека

В Богодуховской центральной районной больнице на Харьковщине родственникам мужчины выдали тело неизвестной женщины. Об этом говорится в сюжете «Суспільного».

Ошибку обнаружили в день погребения. По мужчине с подозрением на коронавирус, которого выдали в пакете и хоронили в закрытом гробу, отслужили панихиду. А когда гроб привезли на кладбище, родственникам позвонил знакомый и сообщил об ошибке. Церемонию остановили. Тело покойника снова отвезли в морг. Похороны продолжились, когда родственникам выдали их отца.

Главный врач больницы отметила, что в данном случае ошибка произошла из-за человеческого фактора.

Близкие умершего мужчины требуют проверить действия сотрудников морга. В горисполкоме пообещали создать комиссию и провести расследование.

Харьковская область находится в «красной» карантинной зоне. За 3 апреля в области выявлено 1388 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек. Мест в больницах для ковид-пациентов не хватает.

По информации ресурса, на 3 апреля в Изюмской городской больнице Песчанской Богоматери, рассчитанной на 120 пациентов, находится 125. В медучреждении доставляют дополнительные кровати в палаты.

Напомним, в Украине на утро 4 апреля подтверждены 1 745 709 случаев заболевания COVID-19. За сутки зафиксировано 13738 новых случаев заражения.

Фото скриншот видео

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