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Происшествия

Во Львовской области местный житель подорвался на снаряде времен Второй мировой войны

17:01 4 апреля 2021
Снаряд

Во Львовской области 33-летний житель Червоноградского района подорвался на боеприпасе времен Второй мировой войны, который нашел в своем дворе. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, пишет Львівський портал.

Инцидент произошел в субботу, 3 апреля, в селе Конотопы возле Сокаля. Местный житель нашел на своем дворе боеприпас времен II Мировой и решил его разобрать. В этот момент предмет взорвался, в результате чего мужчине частично ампутировали левую кисть руки. Также пострадавший получил ранение нижней челюсти, множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра. Его немедленно госпитализировали во Львов в больницу скорой помощи.

На месте работали спасатели, которые изъяли еще 42 боеприпаса и 21 снаряд, 92 пустые гильзы, четыре полных магазина с патронами, шесть пустых магазинов. По предварительным данным, все эти выкопанные предметы являются боеприпасами времен Второй мировой войны. Сейчас все детали происшествия устанавливаются.

Как писали «ФАКТЫ», несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась более 75 лет назад, оставленные ею «сюрпризы» находят в различных населенных пунктах страны. В прошлом году одним из мест обнаружения остатков боеприпасов стала Винницкая область, где во время обследования территории парковой зоны выявили более 700 единиц взрывоопасных предметов.

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