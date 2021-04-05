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Происшествия

На Волыни произошла авария на шахте с большим числом пострадавших

8:17 5 апреля 2021
шахта

В Волынской области вечером 4 апреля случилась крупная авария на шахте. Пострадали девять горняков. Об этом сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.

По информации городского головы, ЧП случилось на шахте № 9 «Нововолынская», работающей с 1963 года. Шахтная клеть на большой скорости опустилась на забой. Девять шахтеров получили ушибы и переломы конечностей.

Сейчас состояние пострадавших стабильное, угрозы для жизни нет. У одного горняка открытый перелом бедра, еще у двоих — сложные переломы ног, предполагающие больничный режим.

На шахте объявлено служебное расследование.

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