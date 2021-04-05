Военный выстрелил себе в голову из автомата на Волыни
В районе Ковеля (Волынская область) покончил с собой 20-летний солдат срочной службы.
Как сообщают в ГУНП в Волынской области, трагедия произошла вечером в пятницу, 2 апреля.
«Находясь в пограничном патруле по охране государственной границы с Республикой Беларусь, покончил жизнь самоубийством 20-летний солдат срочной службы, житель города Николаева. Военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата», — отметили в полиции.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство.
Напомним, что 2 апреля похожая трагедия произошла в учебном центре ВСУ «Десна» под Черниговом. 25-летний военнослужащий-контрактник выстрелил себе в голову из АК-74, причем боеприпас он принес с собой — патроны такой серии на учениях бойцам не выдавали.
Иллюстративное фото с Pixabay.249
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