«Дочка упала в 17-метровый колодец и чудом осталась жива!» Подробности спасения

Шестилетняя Кристина провалилась в 17-метровый колодец в поселке Летичев Хмельницкой области. Ребенок чудом остался жив. За дочерью в колодец спустилась мать, но выбраться не смогла. Из глубокого и узкого колодца Кристину и ее маму вытащили спасатели.

— Под вечер моя дочка Кристина с подружкой играли на улице в «почтальонов», — рассказала «ФАКТАМ» мать девочки Оксана. — Дочка увидела по соседству старый заброшенный колодец. Он был накрыт досками — чтобы никто не упал. Кристина залезла на эти доски, хотела кинуть в «ящик письмо»… Но трухлявые доски внезапно треснули. Ребенок полетел вниз. Перепуганная подружка быстро прибежала к нам и сказала, что моя дочка провалилась в какой-то люк… Я даже не думала, что это глубокий колодец.

Я заглянула в него, крикнула дочери: «Ты жива?» Кристина ответила, что да, но только «ножка болит…» И я полезла вниз. Спускалась по тросу и упиралась в стены… Честно говоря, не знала, какая там глубина… Мысль была только одна — вытащить дочку. Но трос не доставал до дна. Тогда сосед скинул мне еще один трос. Вот по нему я уже спустилась вниз. К счастью, Кристина была жива. Лицо в крови, стояла на левой ноге на обломках досок. Она сломала правую ножку, когда упала на дно. Еще и ударилась лицом.

Колодец был накрыт старыми досками

В колодце не было воды, на дне только глина и камни. Сначала я обвязала малышку тросом. Думала, может, нас соседи вытянут. Но вдруг трос не выдержит нас двоих? Хорошо, что соседи вызвали спасателей. Ребята подоспели вовремя. Один боец полез вытягивать нас из этой ловушки…

В колодце не было воды, на дне только глина и камни

— Бойцы дежурного отделения Валерий Кошелюк, Андрей Василенко и Михаил Новосад обвязали меня спасательной веревкой и спустили на дно, — рассказал «ФАКТАМ» командир отделения пожарно-спасательной части-15 Летичева Андрей Бизюра. — Девочка все время плакала и жаловалась, что болит ножка… Я взял ее на руки, аккуратно обвязал. Нас быстро вытянули наружу. Ребенка передали медикам. Потом опять спустили меня в колодец — помочь матери. Я отдал ей свою форменную куртку. Крепко завязал веревку на женщине на несколько узлов… Ребята быстро вытянули и женщину со дна колодца. Нам помогали соседи, сотрудники полиции и медики. А я ждал внизу.

Вслед за девочкой из колодца вытащили и ее маму

Потом парни вытянули меня. Вся операция по спасению матери и дочери длилась считаные минуты. Колодец очень глубокий и довольно узкий. И стены скользкие… Потом мы узнали, что его глубина — 17 метров! Мать и дочь срочно госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Ребенок точно родился в рубашке… За мои 11 лет службы это первый подобный счастливый случай, — рассказал спасатель.

— 17 метров — это высота шестиэтажного дома! — говорит мать девочки. - Уже в больнице доктора сказали, что Бог и ангел-хранитель был тогда с нами. Дочка отделалась двойным переломом правой ноги, ушибами лица и легким сотрясением мозга. Она совсем не помнит, как упала. Вспомнила только, как залезла на те доски и потом очнулась уже в больнице, с гипсом на ноге.

Сейчас Кристина выздоравливает. Незадолго до ЧП мы праздновали шестой день рождения дочки. 26 марта, как раз в День ангела Кристины.

Я очень благодарна ребятам-спасателям. Недавно они проведали нас и передали сладкие гостинцы. Желаю им удачи и Божьей опеки за доброту и неравнодушие к чужой беде…

Спасатель Андрей Бизюра навестил спасенных Кристину и ее маму

Я обязательно сообщу об этом колодце поселковому совету, — продолжает Оксана. — Колодец надо срочно закрыть, причем не гнилыми досками, а прочными железными листами. Не дай Бог, туда опять провалится чей-то ребенок…

Фото предоставлены пресс-службой ГСЧС в Хмельницкой области

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