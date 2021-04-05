Разместила объявление в Facebook: против киевлянки возбудили дело за продажу транспортных спецпропусков

В столице 18-летняя киевлянка пыталась продать поддельные спецпропуска для проезда в общественном транспорте, введенные на время локдауна, оценив их в 200 гривен за штуку.

Как сообщают в Киевской городской прокуратуре, девушка разместила в Facebook информацию о продаже спецпропусков для проезда в общественном транспорте вместе со справкой о трудоустройстве в одной из больниц Киева.

«По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК Украины (Подделка иного официального документа), решается вопрос об уведомлении о подозрении. Следственные действия продолжаются», — добавили в прокуратуре.

В первый же день после вступления в силу жестких мер карантина, касающихся проезда в общественном транспорте, в Киеве и на подъездах к столице образовались огромные пробки, а проезд в такси резко подорожал.

Фото со странички Киевской городской прокуратуры в социальных сетях.

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