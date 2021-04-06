Мужчину под Киевом жестоко убили после приглашения на интимный массаж

В Киевской области 25-летний парень убил знакомого, пригласившего молодого человека на дачу в селе Круглик.

Как сообщают в ГУНП в Киевской области, злоумышленник убил хозяина дома отверткой и ножом, забрал деньги, мобильный телефон и скрылся. Правоохранители установили личность подозреваемого в убийстве — им оказался житель столицы.

В то же время руководитель полиции Киевской области Андрей Небитов уточняет, что хозяин дома пригласил в гости молодого человека для «интимного массажа», однако вместо этой услуги он получил порядка 15 ударов отверткой и пять ножевых ранений.

По его словам, злоумышленник сознался в содеянном, его поместили в изолятор временного содержания.

На своей страничке в соцсетях Андрей Небитов разместил видео, на котором зафиксирован момент убийства.

Эксклюзивный материал о случае в Измаиле (Одесская область), где двое подростков убили местного бомжа, который отказался просить для них булочки у людей, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со странички Андрея Небитова в социальных сетях.

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