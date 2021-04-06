Украинские военные открыли стрельбу в поезде

Двое украинских военнослужащих открыли стрельбу в поезде № 126 сообщением Киев — Новоалексеевка, их задержала полиция. Об этом в сети сообщила «Укрзализныця».

В результате поезд задерживается в пути на 6 часов, отметили в компании.

Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал. Стрелков же сняли с поезда на станции Красноград.

Полиция уже возбудила уголовное производство.

Одновременно в «УЗ» выразили благодарность поездной бригаде поезда за профессиональные действия в нестандартной ситуации.

Напомним, с минувшего лета после громкого скандала с нападением на пассажирку в поезде сообщением Мариуполь-Киев было решено, что на десяти самых популярных направлениях путешествующих будет сопровождать военизированная охрана.

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