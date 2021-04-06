Женщина с ковидом умерла после родов в Днепре

В больнице Мечникова в Днепре скончалась инфицированная COVID-19 женщина, которой накануне была проведена экстренная операция кесарево сечения. Малыш выжил, сообщил в Facebook главврач медзаведения Сергей Рыженко.

В интервью Суспільне он уточнил, что 28-летняя женщина имела 90%-ное поражение легких.

«Тяжело переносят (COVID-19. — Авт.) беременные женщины, потому что, как правило, будущий ребенок подпирает диафрагму, легкие уменьшаются, образуются застойные процессы. Мы видим, что женщины с тяжелыми пневмониями, которые до последнего остаются дома, поступают в больницу Мечникова в крайне тяжелом состоянии. Спасти и женщину, и ребенка становится очень тяжело», — объяснил медик.

В настоящее время, по его словам, в больнице спасают еще шесть рожениц, у которых поражение легких составляет 60−90%.

Напомним, в ноябре 2020 года в Черкассах женщина была вынуждена рожать ребенка под закрытой дверью больницы, куда ее не пустили якобы из-за подозрения на COVID-19.

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