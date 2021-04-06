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Происшествия

В Донецке сообщили о взрыве с пострадавшим

11:00 6 апреля 2021
Донецк

В Донецке в подъезде одного из домов прогремел взрыв.

Об этом инциденте пишет блогер «Necro Manser», ссылающийся на сообщение местных «властей» — так называемого «мэра» Алексея Кулемзина.

Отмечается, что взрыв произошел в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20-а. Мужчина, нашедший пакет с взрывоопасным предметом, получил ранение и попал в больницу.

По словам блогера, местные пропагандисты в очередной раз подняли тему об «укрДРГ»…

Ранее российский Следком возбудил уголовные дела по двум случаям, когда на оккупированных территориях от взрывов боеприпасов пострадали гражданские. Один из погибших — 5-летний мальчик. Роспропаганда тут же нашла «украинский след» в его гибели. Однако в штабе ООС нет подтверждений гибели ребенка, а росСМИ и боевики не предоставляют никаких деталей о якобы произошедшем инциденте.

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