В Украине аварийную посадку совершил пассажирский самолет

У самолета Ан-140 украинской авиакомпании «Мотор Сич», который накануне аварийно сел в столичном аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского, отказал правый двигатель.

Об этом ЧП сообщает «Думская». Речь идет о пассажирском самолете, следовавшем рейсом Минск — Запорожье. Двигатель у самолета отказал через полчаса после вылета из столицы Беларуси.

Отмечается, что на борту находились 29 пассажиров, никто из них не пострадал. Часть из них доставили в Запорожье поездом, а часть — на резервном Як-40.

Причину отказа двигателя выясняют специалисты.

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Фото со странички аэропорта «Киев» в социальных сетях.

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