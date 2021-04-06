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Происшествия

Участника «Большого строительства» уличили в налоговом нарушении на почти 19 млн гривен

14:38 6 апреля 2021
Обыск

В Киеве должностные лица частного предприятия уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

Предприятие побеждало в публичных торгах по программе «Большая стройка». При этом проводило бестоварные операции для искусственного завышения стоимости работ и получения «откатов» — приобретение товарно-материальных ценностей отражалось только документально. В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.

Сотрудники налоговой милиции обыскали офисные и жилые помещения и документы, которые свидетельствуют о фактах хищения бюджетных средств, а также черновые записи и более 6 млн гривен наличности.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, уголовники, отбывая срок в колонии, умудрились выманить деньги у сотен предпринимателей.

Фото: ГФС Украины

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