Участника «Большого строительства» уличили в налоговом нарушении на почти 19 млн гривен
В Киеве должностные лица частного предприятия уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.
Предприятие побеждало в публичных торгах по программе «Большая стройка». При этом проводило бестоварные операции для искусственного завышения стоимости работ и получения «откатов» — приобретение товарно-материальных ценностей отражалось только документально. В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на общую сумму более 18,6 млн гривен.
Сотрудники налоговой милиции обыскали офисные и жилые помещения и документы, которые свидетельствуют о фактах хищения бюджетных средств, а также черновые записи и более 6 млн гривен наличности.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, уголовники, отбывая срок в колонии, умудрились выманить деньги у сотен предпринимателей.
Фото: ГФС Украины20
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