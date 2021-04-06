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Глава ОАСК Вовк сообщил об обысках в суде

14:49 6 апреля 2021
Обыск

Председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк сообщил об обысках в здании суда, которые проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

На своей страничке в соцсетях Вовк, раскритиковавший НАБУ и написавший о «массе провокаций», «тысячах новостей на лояльных ресурсах» и попытках «захватить суд», упомянул о клоунаде.

«Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был „захват власти“, то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей — иначе зрители устают и перестают хлопать», — пишет судья.

Напомним, что ранее в НАБУ заявили о разоблачении «на горячем» двух адвокатов, которые обещали за 100 тысяч долларов США и через руководителя ОАСК решить вопрос с одним из судей ОАСК, чтобы добиться положительного решения по иску предприятия. СМИ сообщали, что среди задержанных — брат Павла Вовка.

Фото НАБУ.

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