Как судью Вовка ловили на взятке: журналист рассказал подробности

Одного из двух адвокатов, задержанных сегодня на взятке в 100 тысяч долларов детективами НАБУ, зовут Юрий Зонтов. Он родной брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.



Бутусов пишет, что Зонтов назвался сотрудником Службы внешней разведки. У него есть адвокатское свидетельство и полученную взятку он повез на хранение на квартиру, в которой оборудован адвокатский офис. В квартире три сейфа для документов и ценностей.

По словам Бутусова, благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом госслужащего, организовывая выезды за границу по личным делам.

Кроме того, журналист напоминает, что фамилия Павла Вовка, которую он получил при рождении, тоже Зонтов. Вовк — это фамилия его жены Светланы, которую судья взял после женитьбы в 1999 году.



По информации главного редактора «Цензор.Нет», Вовк организовал глубоко законспирированную систему получения взяток.

«Каждый взяткодатель анализировался, работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам. Павел Вовк лично не участвует в передаче денег — он понимает, что за ним идет охота. Работает система посредников, это они контактируют с „клиентами“, и передают деньги от взяткодателя родному брату», — уточнил журналист.



Бутусов считает, что всегда осторожный Вовк, в этот раз поспешил — «сработала жадность». Дело должно было слушаться в ОАСК 7 апреля. Судья Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать 100 тысяч долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить.

«Представьте себе, ведь 100 тысяч можно было в процессе передачи и где-то потерять. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову», — уточнил журналист.

Напомним, детективы НАБУ провели обыски и в здании Окружного админсуда Киева. Сам Павел Вовк назвал действия детективов клоунадой и попыткой захватить суд.

Фото из открытых источников

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