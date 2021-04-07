Раскритиковавшую школьницу за целлюлит украинскую директрису решили наказать

На директора лицея в Червоноградском районе Львова составили административный протокол за травлю ученицы. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Сообщается, что во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили информацию о буллинге в одном из учебных заведений в Червоноградском районе. Копы провели проверку. В частности, опросили детей — жертв буллинга и очевидцев, родителей учащихся, а также изучили аудиозаписи, сделанные во время занятий.

В итоге на руководителя учебного заведения правоохранители составили протокол по статье о травле участника образовательного процесса. Санкция статьи предусматривает наказание виде штрафа от 850 до 1700 гривен или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов.

Местное издание ZAXID.net пишет, что речь идет о директоре лицея № 2 в Сосновке 67-летней Наталье Щербань, которая позволяла себе некорректные высказывания в отношении учеников 10-го класса за их внешний вид. Директор упрекала подростков, которые носят спортивные и дырявые штаны, делала обидные замечания девочкам, которые надевают платки. Одну из школьниц Щербань травила за целлюлит.

Школьники записали аудио одного из разговоров директора лицея с учениками и анонимно обнародовали в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ писали о случае буллинга на Житомирщине, где подросток устроил травлю своих учителей. А наказание понесет директор учебного заведения за то, что не уведомил Нацполицию о происходящем.

Фото zaxid.net/

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