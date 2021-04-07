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Происшествия

Экс-депутат сжег жене авто в Киеве

11:27 7 апреля 2021
Пожарный

Накануне вечером в полицию Киева поступило сразу два сообщения о ЧП в Голосеевском районе столицы.

Как сообщает «Киев Оперативный», около 22:00 полицейским сообщили о «домашнем насилии» — мужчина заявил, что находится в собственной квартире на улице Героев Обороны, 10, где пытается забрать ружье у своей супруги. Вскоре поступило и второе сообщение — о пожаре по этому же адресу.

Правоохранители, прибывшие по вызову, эвакуировали местных жителей и задержали нетрезвого поджигателя, на которого те пожаловались.

Выяснилось, что именно задержанный первый раз вызывал полицейских, и что на момент поджога в квартире находилась его жена, а также четверо несовершеннолетних детей.

Более того, соседи рассказали, что за несколько дней до этого инцидента мужчина поджег Mercedes своей супруги, стоявший во дворе этого же дома.

По информации ресурса, задержанный — бывший депутат Виталий Даниленко, который в 2014 году возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта. Сам он утверждает, что все произошло из-за измены жены.

Напомним, что в Сумах задержали молодого человека, который поссорился с тетей, облил ее ацетоном и поджег дом. На тот момент в доме кроме женщины находился ее супруг и 3-летний ребенок.

Иллюстративное фото со странички управления ГосЧС в Киеве.

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