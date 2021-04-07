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Происшествия

Авто украинской полиции попало под поезд

11:52 7 апреля 2021
авария

Во вторник, 6 апреля, в Днепропетровской области столкнулись пригородная электричка Днепр-Кривой Рог и полицейский автомобиль. Об этом пишет «Днепр оперативный» со ссылкой на собственные источники. Авария произошла на неохраняемом железнодорожном переезде со звуковой сигнализацией.

По предварительным данным, на перегоне Верховцево — Кривой Рог водитель полицейского авто выехал на переезд, не убедившись в безопасности движения.

Машина и электричка получили повреждения. У пригородного поезда, в частности, согнута лестница подъема на крышу в кабине машиниста, поврежден тормозной цилиндр. У авто полиции разворочена передняя часть.

Пострадавших в аварии нет.

Напомним, в марте в ДТП в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей погиб 30-летний полицейский. В январе в ДТП погиб офицер полиции Житомирской области.

Фото скриншот видео

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